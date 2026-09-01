CONFÉRENCE -VIAS, MÉMOIRES ENFOUIES Vias
jeudi 17 septembre 2026 · Vias
Informations pratiques
Vias
CONFÉRENCE -VIAS, MÉMOIRES ENFOUIES
30 avenue d’Agde Vias Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Conférence animée par Céline GOMEZ, Archéologue
Un voyage passionnant à travers les flux de populations et de leur quotidien, qui ont façonnés le territoire viassois,
du Néolithique à l’époque gallo-romaine.
Conférence animée par Céline GOMEZ, Archéologue
Un voyage passionnant à travers les flux de populations et de leur quotidien, qui ont façonnés le territoire viassois,
du Néolithique à l’époque gallo-romaine.
Découvrez la somme du mobilier archéologique (poteries, pierres taillées, vestiges antiques)
méticuleusement inventorié au fil des ans par les bénévoles de l’association. .
30 avenue d’Agde Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 07 32 53 09 zenon.jm@gmail.com
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English : CONFÉRENCE -VIAS, MÉMOIRES ENFOUIES
Lecture led by Céline GOMEZ, Archaeologist
A fascinating journey through the movements of people and their daily lives, which shaped the Viassois region,
from the Neolithic period to the Gallo-Roman era.
L’événement CONFÉRENCE -VIAS, MÉMOIRES ENFOUIES Vias a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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