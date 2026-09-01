Informations pratiques

Vias

CONFÉRENCE -VIAS, MÉMOIRES ENFOUIES

30 avenue d’Agde Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Conférence animée par Céline GOMEZ, Archéologue

Un voyage passionnant à travers les flux de populations et de leur quotidien, qui ont façonnés le territoire viassois,

du Néolithique à l’époque gallo-romaine.

Conférence animée par Céline GOMEZ, Archéologue

Un voyage passionnant à travers les flux de populations et de leur quotidien, qui ont façonnés le territoire viassois,

du Néolithique à l’époque gallo-romaine.

Découvrez la somme du mobilier archéologique (poteries, pierres taillées, vestiges antiques)

méticuleusement inventorié au fil des ans par les bénévoles de l’association. .

30 avenue d’Agde Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 07 32 53 09 zenon.jm@gmail.com

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English : CONFÉRENCE -VIAS, MÉMOIRES ENFOUIES

Lecture led by Céline GOMEZ, Archaeologist

A fascinating journey through the movements of people and their daily lives, which shaped the Viassois region,

from the Neolithic period to the Gallo-Roman era.

L’événement CONFÉRENCE -VIAS, MÉMOIRES ENFOUIES Vias a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34