A tire d’ailes et à pas feutrés, vies animales au coeur de notre campagne Vibraye vendredi 7 novembre 2025.
Quai des Arts Vibraye Sarthe
Tarif : – – 8 EUR
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
On ne présente plus Fabrice.
Voilà quasiment une trentaine d’années qu’il sillonne les routes et chemins, de fermes en fermes, de plateaux en vallons.
Jumelles et boîtiers photo sont, toujours, à portée de main…
Au fil du temps, il a réussi à communiquer à sa clientèle sa passion pour la faune et l’intérêt de préserver une part de leur habitat.
Il n’est pas rare qu’un éleveur l’appelle pour lui signaler la présence d’un oiseau à leurs yeux méconnu.
Croyez bien qu’il ne tarde pas à se manifester !!
Toutes ces paires d’yeux réunies ont permis à Fabrice d’avoir une connaissance faunistique exceptionnelle de ce territoire. Si proche et pourtant si lointain à nombre d’entre-nous…
Lors de cette conférence, il nous en livrera toutes les richesses avec son enthousiasme naturel si communicatif.
Mise en vente des tickets à la clinique vétérinaire de Vibraye
ou par voie postale, adresser votre règlement à Association Vibraye Naturellement 39, rue des sablons 72320 VIBRAYE, vos billets seront à retirer le soir de la conférence.
Renseignements asso.vibraye.naturellement@gmail.com, Jean-Jacques (06.43.15.55.59). .
Quai des Arts Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 43 15 55 59
