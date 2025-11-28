Conférence Bar Le Bigourdan Vic-en-Bigorre

Conférence

Bar Le Bigourdan 6 place de verdun Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Gilles Raveaud dénonce l’Inflation La Grande Arnaque .

Face à la hausse des prix, un économiste propose des solutions concrètes.

L’association Agri’Culture & Société 65 organise un rendez-vous économique et citoyen majeur, Le Bar Le Bigourdan accueillera une conférence exceptionnelle menée par l’économiste Gilles Raveaud sur le thème brûlant de l’inflation.

Un diagnostic sans concession

Maître de conférences en économie à l’université Paris VIII Saint-Denis, Gilles Raveaud vient présenter son dernier ouvrage paru aux éditions Les Échappés , intitulé sans ambiguïté Inflation La Grande Arnaque .

L’économiste met en lumière une réalité qui pèse sur tous les foyers de 2022 à 2024, les hausses de prix, notamment dans les secteurs de l’alimentation et de l’énergie, ont rendu le quotidien de nombreux Français plus difficile. Une dégradation de la situation qu’il attribue en partie à l’augmentation des profits des très grandes entreprises.

Loin de se contenter d’un simple constat, Gilles Raveaud propose une approche à la fois pédagogique, vivante et parfois même drôle pour décrypter cette mécanique économique. Fort de son expérience et de ses travaux (il est également l’auteur de Bernard Maris expliqué à ceux qui ne comprennent rien à l’économie et Économie on n’a pas tout essayé !), il avancera sept mesures simples et efficaces pour

Reprendre le contrôle sur l’économie.

Retrouver l’espoir face aux difficultés.

Venez nombreux pour comprendre et débattre sur un enjeu qui nous concerne tous.

English :

Gilles Raveaud denounces Inflation: The Big Scam .

Faced with rising prices, an economist proposes concrete solutions.

The Agri’Culture & Société 65 association is organizing a major economic and civic event. The Bar Le Bigourdan will host an exceptional conference led by economist Gilles Raveaud on the hot topic of inflation.

An uncompromising diagnosis

Lecturer in economics at the University of Paris VIII Saint-Denis, Gilles Raveaud will be presenting his latest book, published by Les Échappés , unambiguously entitled Inflation: La Grande Arnaque .

The economist highlights a reality that weighs heavily on all households: from 2022 to 2024, price rises, particularly in the food and energy sectors, have made the daily lives of many French people more difficult. He attributes this worsening situation in part to the increasing profits of very large companies.

Far from being content with a simple observation, Gilles Raveaud proposes an approach that is educational, lively and sometimes even funny to decipher this economic mechanism. Drawing on his own experience and work (he is also the author of Bernard Maris expliqué à ceux qui ne comprennent rien à l’économie and Économie on n’a pas tout essayé !), he will put forward seven simple, effective measures for

Regain control of the economy.

Regain hope in the face of difficulties.

Come one, come all to understand and debate an issue that concerns us all.

German :

Gilles Raveaud prangert Inflation: Der große Schwindel an.

Angesichts der steigenden Preise schlägt ein Wirtschaftswissenschaftler konkrete Lösungen vor.

Der Verein Agri’Culture & Société 65 organisiert ein wichtiges Wirtschafts- und Bürgertreffen. In der Bar Le Bigourdan findet eine außergewöhnliche Konferenz unter der Leitung des Wirtschaftswissenschaftlers Gilles Raveaud zum brisanten Thema der Inflation statt.

Eine kompromisslose Diagnose

Gilles Raveaud, Dozent für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paris VIII Saint-Denis, stellt sein neuestes Werk vor, das im Verlag Les Échappés erschienen ist und den unmissverständlichen Titel Inflation: La Grande Arnaque (Inflation: Der große Betrug) trägt.

Der Wirtschaftswissenschaftler beleuchtet eine Realität, die alle Haushalte belastet: Von 2022 bis 2024 haben Preiserhöhungen, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel und Energie, den Alltag vieler Franzosen erschwert. Eine Verschlechterung der Lage, die er zum Teil auf die steigenden Gewinne der sehr großen Unternehmen zurückführt.

Gilles Raveaud begnügt sich keineswegs mit einer einfachen Feststellung, sondern schlägt einen zugleich pädagogischen, lebendigen und manchmal sogar lustigen Ansatz vor, um diese Wirtschaftsmechanik zu entschlüsseln. Auf der Grundlage seiner Erfahrung und seiner Arbeiten (er ist auch Autor von Bernard Maris expliqué à ceux qui ne comprend rien à l’économie und Economie: on n’a pas tout essayé!) wird er sieben einfache und wirksame Maßnahmen vorschlagen, um

Die Kontrolle über die Wirtschaft zurückgewinnen.

Angesichts von Schwierigkeiten wieder Hoffnung schöpfen.

Kommen Sie zahlreich, um zu verstehen und über eine Herausforderung zu diskutieren, die uns alle betrifft.

Italiano :

Gilles Raveaud denuncia Inflazione: la grande truffa .

Di fronte all’aumento dei prezzi, un economista propone soluzioni concrete.

L’associazione Agri’Culture & Société 65 organizza un grande evento economico e civile: il Bar Le Bigourdan ospiterà una conferenza eccezionale condotta dall’economista Gilles Raveaud sul tema scottante dell’inflazione.

Una diagnosi senza compromessi

Gilles Raveaud, docente di economia all’Università di Parigi VIII Saint-Denis, presenterà il suo ultimo libro, edito da Les Echappés, dal titolo inequivocabile Inflation: La Grande Arnaque (Inflazione: la Grande Truffa).

L’economista mette in luce una realtà che pesa su ogni famiglia: tra il 2022 e il 2024, l’aumento dei prezzi, in particolare nei settori alimentare ed energetico, ha reso la vita quotidiana più difficile per molti francesi. L’economista attribuisce questo peggioramento della situazione in parte all’aumento dei profitti delle grandi aziende.

Lungi dall’accontentarsi di una semplice osservazione, Gilles Raveaud propone un approccio educativo, vivace e a volte persino divertente per decifrare questo meccanismo economico. Basandosi sulla propria esperienza e sul proprio lavoro (è anche autore di Bernard Maris expliqué à ceux qui ne comprennent rien à l’économie e Économie on n’a pas tout essayé!), proporrà sette misure semplici ed efficaci per

Riprendere il controllo dell’economia.

Riacquistare la speranza di fronte alle difficoltà.

Venite tutti per capire e discutere un tema che ci riguarda tutti.

Espanol :

Gilles Raveaud denuncia Inflación: la gran estafa .

Ante la subida de los precios, un economista propone soluciones concretas.

La asociación Agri’Culture & Société 65 organiza un gran acontecimiento económico y cívico. El Bar Le Bigourdan acogerá una conferencia excepcional a cargo del economista Gilles Raveaud sobre el candente tema de la inflación.

Un diagnóstico sin concesiones

Gilles Raveaud, profesor de economía en la Universidad de París VIII Saint-Denis, presentará su último libro, publicado por la editorial Les Echappés, de título inequívoco Inflation: La Grande Arnaque (Inflación: la gran estafa).

El economista pone de relieve una realidad que pesa sobre todos los hogares: entre 2022 y 2024, la subida de los precios, sobre todo en los sectores de la alimentación y la energía, ha dificultado la vida cotidiana de muchos franceses. Atribuye en parte este empeoramiento de la situación al aumento de los beneficios de empresas muy grandes.

Lejos de contentarse con una simple constatación, Gilles Raveaud propone un enfoque pedagógico, vivo y a veces incluso divertido para descifrar este mecanismo económico. Basándose en su propia experiencia y sus trabajos (también es autor de Bernard Maris expliqué à ceux qui ne comprennent rien à l’économie y Économie on n’a pas tout essayé !), propondrá siete medidas sencillas y eficaces para

Recuperar el control de la economía.

Recuperar la esperanza ante las dificultades.

Venga uno, vengan todos para comprender y debatir un tema que nos concierne a todos.

