Conférence Résidence l’Orée des Thermes Vichy

Conférence Résidence l’Orée des Thermes Vichy jeudi 28 août 2025.

Conférence

Résidence l’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-28 15:00:00

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Conférence sur Madame de POMPADOUR L’amie nécessaire du roi LOUIS XV.

.

Résidence l’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77 oreedesthermes@villavie.fr

English :

Conference on Madame de POMPADOUR The necessary friend of King LOUIS XV.

German :

Vortrag über Madame de POMPADOUR Die notwendige Freundin von König LOUIS XV.

Italiano :

Conferenza su Madame de POMPADOUR L’amica necessaria di re LOUIS XV.

Espanol :

Conferencia sobre Madame de POMPADOUR La amiga necesaria del Rey LOUIS XV.

L’événement Conférence Vichy a été mis à jour le 2025-07-23 par Vichy Destinations