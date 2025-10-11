Conférence Vicomtesses de Turenne au XVIIème siècle Saint-Céré
Conférence Vicomtesses de Turenne au XVIIème siècle
Marguerite Guély, professeur honoraire agrégée d’histoire, retrace le rôle de ces vicomtesses dans la vie de la Vicomté de Turenne au XVIIème siècle
Verre de l’amitié offert
English :
Marguerite Guély, Honorary Professor of History, traces the role of these viscountesses in the life of the Viscounty of Turenne in the 17th century
Glass of friendship offered
German :
Marguerite Guély, Honorarprofessorin für Geschichte, zeichnet die Rolle dieser Vicomtes im Leben der Vicomté de Turenne im 17. Jahrhundert nach
Angebotenes Glas der Freundschaft
Italiano :
Marguerite Guély, professore onorario di storia, ripercorre il ruolo di queste viscontesse nella vita del Visconte di Turenne nel XVII secolo
Offerta di un bicchiere di amicizia
Espanol :
Marguerite Guély, profesora honoraria de Historia, recorre el papel de estas vizcondesas en la vida del vizcondado de Turenne en el siglo XVII
Copa de amistad ofrecida
