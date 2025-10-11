Conférence Vicomtesses de Turenne au XVIIème siècle Saint-Céré

avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré Lot

Marguerite Guély, professeur honoraire agrégée d’histoire, retrace le rôle de ces vicomtesses dans la vie de la Vicomté de Turenne au XVIIème siècle

Verre de l’amitié offert

avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 83 89 02 66

English :

Marguerite Guély, Honorary Professor of History, traces the role of these viscountesses in the life of the Viscounty of Turenne in the 17th century

Glass of friendship offered

German :

Marguerite Guély, Honorarprofessorin für Geschichte, zeichnet die Rolle dieser Vicomtes im Leben der Vicomté de Turenne im 17. Jahrhundert nach

Angebotenes Glas der Freundschaft

Italiano :

Marguerite Guély, professore onorario di storia, ripercorre il ruolo di queste viscontesse nella vita del Visconte di Turenne nel XVII secolo

Offerta di un bicchiere di amicizia

Espanol :

Marguerite Guély, profesora honoraria de Historia, recorre el papel de estas vizcondesas en la vida del vizcondado de Turenne en el siglo XVII

Copa de amistad ofrecida

