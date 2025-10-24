Conférence Victor Fénoux, ingénieur-constructeur en Finistère. Salle municipale Plougasnou

Conférence Victor Fénoux, ingénieur-constructeur en Finistère. Salle municipale Plougasnou vendredi 24 octobre 2025.

Salle municipale 37 rue de Primel Plougasnou Finistère

Début : 2025-10-24 10:00:00

2025-10-24

Elle sera animée Anne Guillou et Pascal Taverney qui présenteront leur ouvrage dont vous pouvez voir le résumé ci-dessous

Victor Fénoux n’a certes pas la renommée d’un Gustave Eiffel, mais cet ingénieur-constructeur a érigé des ponts, des phares et d’importants ouvrages portuaires qui marquent encore aujourd’hui les paysages finistériens …Ingénieur des Ponts et Chaussées sous le Second Empire puis au début de la Troisième République, Victor Fénoux vécut et travailla avec acharnement et rigueur pendant trente années dans le Finistère. Nommé à Morlaix en 1857, il y conçut et réalisa, de 1861 à 1863, le prestigieux viaduc.

La voie ferrée Rennes-Brest, la gare et le viaduc furent inaugurés le 25 avril 1865. Affecté ensuite à Brest, il poursuivit les travaux de construction du port de Commerce, assuma également la fonction de conseiller municipal, tout en concevant et érigeant des phares, tous plus emblématiques les uns que les autres. On lui doit notamment les phares des Pierres Noires et du Four. Il acheva également l’érection de ceux de la Vieille, d’Ar Men et de Tévennec. Il séjourna quelques années à Paris avant de revenir mourir à Morlaix, “au pied de son chef-d’œuvre”, le 9 septembre 1895. .

Salle municipale 37 rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

