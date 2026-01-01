Conférence Victor Fenoux, ingénieur et constructeur du Viaduc de Morlaix Médiathèque de l’Espace Imagine Taulé

Conférence Victor Fenoux, ingénieur et constructeur du Viaduc de Morlaix

Médiathèque de l’Espace Imagine 3 Place Jean Monnet Taulé Finistère

Début : 2026-01-24 16:45:00

fin : 2026-01-24 18:15:00

2026-01-24

A l’occasion des Nuits de la Lecture, Anne Guillou et Pascal Taverny présenteront l’histoire et la vie de Victor Fenoux, ingénieur et constructeur du Viaduc de Morlaix. Victor Fenoux, ingénieur des Ponts et Chaussée sous le second empire, n’a pas la renommée de Gustave Eiffel ; mais il a contribué à la construction de nombreux ouvrages importants en Finistère au 19è siècle (phares, ponts, …). .

