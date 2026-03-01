Conférence Victor Hugo au Mont Saint-Michel une journée particulière Ardevon Pontorson

Conférence Victor Hugo au Mont Saint-Michel une journée particulière

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Jean-Luc Legros a rassemblé pour la première fois dans un livre Le Mont-Saint-Michel de Victor Hugo l’intégralité des textes écrits par Victor Hugo sur le Mont-Saint-Michel.

Victor Hugo n’est venu qu’une seule fois au Mont. Cette journée si particulière a pourtant marqué sa vie, ses romans, sa correspondance, les journaux ou ses harangues humanistes.

Il est à la fois saisi par la vision sublime du rocher, une pyramide merveilleuse , mais aussi indigné par ce village immonde et cette abbaye profanée , transformée en prison (1792-1864), qu’il nommera la bastille des mers ou un crapaud dans un reliquaire . Il s’insurge contre la condition des détenus, la destruction du patrimoine, mais aussi contre le projet de digue-route (déjà) en déclarant 20 ans après Il faut que le Mont Saint-Michel reste une île .

L’auteur convie également la fine fleur des amis de Victor Hugo qui ont écrit sur le Mont (Charles Nodier, Théophile Gautier, Viollet-le-Duc, Stendhal, Flaubert, Michelet, Maupassant, Mérimée…). A l’occasion de cette conférence du 19 mars, trois lecteurs reprendront les textes de ces célèbres auteurs pour transformer cette rencontre en une promenade littéraire.

Cet essai prouve que la brève rencontre entre l’homme et le lieu fut une source d’inspiration et d’indignation si puissante qu’elle a activement participé à la sauvegarde et à la définition de l’identité de ce monument exceptionnel.

À propos de l’auteur Jean-Luc Legros, historien, est spécialiste de l’histoire du Mont-Saint-Michel. Enseignant et formateur au Service des Actions Éducatives du Mont-Saint-Michel, il est désormais administrateur et membre du conseil scientifique des Amis du Mont-Saint-Michel. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le monument et sa baie. .

