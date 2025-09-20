Conférence Victor Hugo en toutes lettres (1er épisode) Espace Philippe Auguste Vernon

Conférence Victor Hugo en toutes lettres (1er épisode) Espace Philippe Auguste Vernon samedi 20 septembre 2025.

Conférence Victor Hugo en toutes lettres (1er épisode)

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Un romantique royaliste devient républicain 1802-1851

Comment Victor Hugo est-il devenu un écrivain national ? Comment sa vision romantique de la société, de l’Histoire, de l’univers s’est-elle inscrite dans l’immensité de ses œuvres complètes ? Comment a-t-il incarné le XIX e siècle et écrit sa légende tout en prophétisant l’avenir ? Le cycle proposera un parcours de la vie, des idées et des œuvres d’un véritable Titan.

Par Gérard Gengembre, professeur émérite de littérature française à l’université de Caen, spécialiste du XIXème siècle.

Pour adulte et ado à partir de 15 ans.

Entrée libre, salle Viking. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

English : Conférence Victor Hugo en toutes lettres (1er épisode)

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence Victor Hugo en toutes lettres (1er épisode) Vernon a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération