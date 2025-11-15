Conférence Victor Hugo en toutes lettres (2ème épisode) Espace Philippe Auguste Vernon

Conférence Victor Hugo en toutes lettres (2ème épisode)

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 16:30:00

2025-11-15

L’exil, écrire, penser, contempler 1852-1870

Comment Victor Hugo est-il devenu un écrivain national ? Comment sa vision romantique de la société, de l’Histoire, de l’univers s’est-elle inscrite dans l’immensité de ses œuvres complètes ? Comment a-t-il incarné le XIX e siècle et écrit sa légende tout en prophétisant l’avenir ? Le cycle proposera un parcours de la vie, des idées et des œuvres d’un véritable Titan.

Par Gérard Gengembre, professeur émérite de littérature française à l’université de Caen, spécialiste du XIXème siècle.

Pour adulte et ado à partir de 15 ans.

Entrée libre, salle Viking. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06 mediatheque.vernon@sna27.fr

English : Conférence Victor Hugo en toutes lettres (2ème épisode)

