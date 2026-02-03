Conférence Victor Hugo en toutes lettres Médiathèque de Vernon Vernon

Conférence Victor Hugo en toutes lettres

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 16:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Comment Victor Hugo est-il devenu un écrivain national ? Comment sa vision

romantique de la société, de l’Histoire, de l’univers s’est-elle inscrite dans

l’immensité de ses œuvres complètes ? Comment a-t-il incarné le XIX e siècle et écrit sa légende tout en prophétisant l’avenir ? Le cycle proposera un parcours de la vie, des idées et des œuvres d’un véritable Titan.

Par Gérard Gengembre, professeur émérite de littérature française à l’université de Caen, spécialiste du XIXème siècle. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

