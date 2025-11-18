Conférence Victor Hugo et l’Invisible Châteaudun
Conférence Victor Hugo et l’Invisible Châteaudun mardi 18 novembre 2025.
Conférence Victor Hugo et l’Invisible
Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 14:30:00
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
Conférence de Céline Noulin, responsable culturelle de la ville de Blois, ancienne directrice de la Maison de la Magie.
.
Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr
English :
Lecture by Céline Noulin, cultural manager for the town of Blois and former director of the Maison de la Magie.
German :
Vortrag von Céline Noulin, Kulturbeauftragte der Stadt Blois und ehemalige Leiterin der Maison de la Magie.
Italiano :
Intervento di Céline Noulin, responsabile culturale della città di Blois ed ex direttrice della Maison de la Magie.
Espanol :
Conferencia de Céline Noulin, gestora cultural de la ciudad de Blois y antigua directora de la Maison de la Magie.
L’événement Conférence Victor Hugo et l’Invisible Châteaudun a été mis à jour le 2025-09-18 par OT GRAND CHATEAUDUN