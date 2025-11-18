Conférence Victor Hugo et l’Invisible Châteaudun

Conférence Victor Hugo et l’Invisible Châteaudun mardi 18 novembre 2025.

Conférence Victor Hugo et l’Invisible

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 14:30:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Conférence de Céline Noulin, responsable culturelle de la ville de Blois, ancienne directrice de la Maison de la Magie.

.

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr

English :

Lecture by Céline Noulin, cultural manager for the town of Blois and former director of the Maison de la Magie.

German :

Vortrag von Céline Noulin, Kulturbeauftragte der Stadt Blois und ehemalige Leiterin der Maison de la Magie.

Italiano :

Intervento di Céline Noulin, responsabile culturale della città di Blois ed ex direttrice della Maison de la Magie.

Espanol :

Conferencia de Céline Noulin, gestora cultural de la ciudad de Blois y antigua directora de la Maison de la Magie.

L’événement Conférence Victor Hugo et l’Invisible Châteaudun a été mis à jour le 2025-09-18 par OT GRAND CHATEAUDUN