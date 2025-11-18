Conférence Victor Hugo et l’Invisible Châteaudun

Conférence Victor Hugo et l’Invisible Châteaudun mardi 18 novembre 2025.

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2025-11-18 14:30:00
Conférence de Céline Noulin, responsable culturelle de la ville de Blois, ancienne directrice de la Maison de la Magie.
Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88  utlrd@orange.fr

English :

Lecture by Céline Noulin, cultural manager for the town of Blois and former director of the Maison de la Magie.

German :

Vortrag von Céline Noulin, Kulturbeauftragte der Stadt Blois und ehemalige Leiterin der Maison de la Magie.

Italiano :

Intervento di Céline Noulin, responsabile culturale della città di Blois ed ex direttrice della Maison de la Magie.

Espanol :

Conferencia de Céline Noulin, gestora cultural de la ciudad de Blois y antigua directora de la Maison de la Magie.

