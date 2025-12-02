Conférence Victor Hugo et l’Invisible Châteaudun

Conférence Victor Hugo et l’Invisible

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 14:30:00

fin : 2025-12-02

Conférence Victor Hugo et l’Invisible, par Céline Noulin, responsable culturelle de la ville de Blois et ancienne directrice de la Maison de Magie.

Vente de goodies au profit du Téléthon. .

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 65 88 utlrd@orange.fr

English :

Lecture: Victor Hugo and the Invisible, by Céline Noulin, cultural manager for the town of Blois and former director of the Maison de Magie.

