Conférence Victor Hugo, Les misérables texte et contexte Encagnane Aix-en-Provence

Conférence Victor Hugo, Les misérables texte et contexte

Lundi 9 février 2026 de 18h30 à 20h30. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 18:30:00

fin : 2026-02-09 20:30:00

Date(s) :

2026-02-09

Conférence animée par André Koulberg, philosophe

Les Misérables n’est pas seulement un grand récit romantique, c’est une œuvre qui parle, avec profondeur, de politique. A une époque où s’affirme un mode de pensée sociale particulièrement brutal et inégalitaire, ce roman invente un tout autre imaginaire, un imaginaire capable de briser les certitudes impitoyables du darwinisme social. .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by André Koulberg, philosopher

L’événement Conférence Victor Hugo, Les misérables texte et contexte Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence