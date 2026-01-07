Conférence Victor Hugo, Les misérables texte et contexte Encagnane Aix-en-Provence
Conférence Victor Hugo, Les misérables texte et contexte Encagnane Aix-en-Provence lundi 9 février 2026.
Conférence Victor Hugo, Les misérables texte et contexte
Lundi 9 février 2026 de 18h30 à 20h30. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-09 18:30:00
fin : 2026-02-09 20:30:00
2026-02-09
Conférence animée par André Koulberg, philosophe
Les Misérables n’est pas seulement un grand récit romantique, c’est une œuvre qui parle, avec profondeur, de politique. A une époque où s’affirme un mode de pensée sociale particulièrement brutal et inégalitaire, ce roman invente un tout autre imaginaire, un imaginaire capable de briser les certitudes impitoyables du darwinisme social. .
Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com
English :
Lecture by André Koulberg, philosopher
