Conférence Vie paysanne le travail, les saisons et la terre Ecole primaire Sainte-Marie Secondigny

Conférence Vie paysanne le travail, les saisons et la terre

Ecole primaire Sainte-Marie 9 Impasse des Jardins Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Des scènes de moissons aux paysans de Millet et Rosa Bonheur, l’art raconte le lien profond entre l’homme et la nature.

Entre labeur, dignité et nostalgie du monde rural.

Paloma Moin est Historienne de l’Art et Guide-Conférencière depuis 2016.

Elle s’est spécialisée dans les façons qu’ont les artistes de témoigner des faits historiques, à travers leurs œuvres et leurs regards. .

Ecole primaire Sainte-Marie 9 Impasse des Jardins Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine paloma.moin@gmail.com

English : Conférence Vie paysanne le travail, les saisons et la terre

German : Conférence Vie paysanne le travail, les saisons et la terre

Italiano :

Espanol : Conférence Vie paysanne le travail, les saisons et la terre

L’événement Conférence Vie paysanne le travail, les saisons et la terre Secondigny a été mis à jour le 2025-11-21 par CC Parthenay Gâtine