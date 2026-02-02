Conférence Viens, on réalise nos rêves Le Centre de Congrès Georges-Pernoud (ex Forum des Pertuis) La Rochelle

Conférence Viens, on réalise nos rêves

Le Centre de Congrès Georges-Pernoud (ex Forum des Pertuis) Av. du Lazaret, La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21 20:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Et si ton rêve arrêtait de rester dans ta tête ? Conférence immersive sur les rêves, les peurs et le passage à l’action. Inspiration, exercices et moments forts pour repartir aligné, confiant et avec un plan concret pour te lancer.

Le Centre de Congrès Georges-Pernoud (ex Forum des Pertuis) Av. du Lazaret, La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 58 75 82 48 admin@elevateu-agency.com

English : Conference Come on, let’s make our dreams come true

What if your dream stopped being in your head? Immersive conference on dreams, fears and taking action. Inspiration, exercises and highlights to leave you aligned, confident and with a concrete plan to get you started.

