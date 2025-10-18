Conférence « Vigne et vin dans l’art » SAINT-JEAN-POUTGE Saint-Jean-Poutge

Conférence « Vigne et vin dans l’art »

SAINT-JEAN-POUTGE Domaine de Herrebouc Saint-Jean-Poutge Gers

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 19:00:00

2025-10-18

Accompagné d’une guide-conférencière vivez une expérience inédite au Domaine de Herrebouc.

La Vigne et le Vin seront à l’honneur tout l’après-midi d’abord avec un décryptage de leur place dans l’histoire de l’art sous forme de conférence, puis avec un goûter gourmand associant Mets & Vins (et jus de raisin).

Enfin sous forme de lectures par la Compagnie du Griot blanc.

Une ivresse avant tout intellectuelle et sous le signe de la convivialité au sein d’un domaine hors du commun !

SAINT-JEAN-POUTGE Domaine de Herrebouc Saint-Jean-Poutge 32190 Gers Occitanie +33 6 41 99 07 17 contact@pass-en-gers.fr

English :

Accompanied by a guide-lecturer, enjoy a unique experience at Domaine de Herrebouc.

Vines and wine will be in the spotlight all afternoon: first with a lecture deciphering their place in art history, then with a gourmet snack combining food and wine (and grape juice).

And finally, readings by the Compagnie du Griot blanc.

An intoxicating experience, above all intellectual and convivial, at the heart of an extraordinary estate!

German :

Begleitet von einer Fremdenführerin erleben Sie auf der Domaine de Herrebouc etwas ganz Neues.

Die Reben und der Wein stehen den ganzen Nachmittag im Mittelpunkt: zunächst mit einem Vortrag über ihren Platz in der Kunstgeschichte, dann mit einem Feinschmeckerimbiss, der Speisen und Weine (und Traubensaft) verbindet.

Und schließlich eine Lesung mit der Compagnie du Griot blanc.

Ein vor allem intellektueller Rausch unter dem Zeichen der Geselligkeit auf einem außergewöhnlichen Weingut!

Italiano :

Accompagnati da una guida, vivete un’esperienza unica al Domaine de Herrebouc.

La vite e il vino saranno sotto i riflettori per tutto il pomeriggio: prima con una conferenza che decifra il loro posto nella storia dell’arte, poi con uno spuntino gourmet che combina cibo e vino (e succo d’uva).

Infine, ci saranno letture a cura della Compagnie du Griot Blanc.

Un’esperienza intellettuale inebriante in un ambiente conviviale in una tenuta straordinaria!

Espanol :

Acompañado por un guía, disfrute de una experiencia única en el Domaine de Herrebouc.

La vid y el vino serán protagonistas toda la tarde: primero con una conferencia que descifrará su lugar en la historia del arte, después con una merienda gourmet que combinará comida y vino (y zumo de uva).

Por último, habrá lecturas a cargo de la Compagnie du Griot Blanc.

En resumen, una experiencia intelectual embriagadora en una finca extraordinaria

