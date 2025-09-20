Conférence « Villégiatures singulières en terres méridionales » Médiathèque Danielle-Esteban Astaffort
Conférence « Villégiatures singulières en terres méridionales » Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque Danielle-Esteban Lot-et-Garonne
Gratuit. Sans réservation.
Le dernier livre d’Alain Beyneix présenté par l’auteur !
Focus sur deux chapitres relatant le séjour de deux personnalités à Astaffort :
- Le printemps fatal de Philippe Burty à Parays
- Roques, le « Domaine de R. » de Jacques Sadoul
Médiathèque Danielle-Esteban 12 rue André-Routier, 47220 Astaffort Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
© Les éditions Le Bord de l’eau – Revue Le Festin