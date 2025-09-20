Conférence « Villégiatures singulières en terres méridionales » Médiathèque Danielle-Esteban Astaffort

Conférence « Villégiatures singulières en terres méridionales » Médiathèque Danielle-Esteban Astaffort samedi 20 septembre 2025.

Conférence « Villégiatures singulières en terres méridionales » Samedi 20 septembre, 10h00 Médiathèque Danielle-Esteban Lot-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Le dernier livre d’Alain Beyneix présenté par l’auteur !

Focus sur deux chapitres relatant le séjour de deux personnalités à Astaffort :

Le printemps fatal de Philippe Burty à Parays

Roques, le « Domaine de R. » de Jacques Sadoul

Médiathèque Danielle-Esteban 12 rue André-Routier, 47220 Astaffort Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

© Les éditions Le Bord de l’eau – Revue Le Festin