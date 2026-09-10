Informations pratiques

Saxon-Sion

Conférence – Vincent et Michel Munier racontent la Moselle sauvage

13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-10 18:00:00

fin : 2026-10-10 20:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Un événement proposé par le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (CENL).

Enfants du territoire, Michel et Vincent Munier partagent leur lien intime avec la vallée de la Moselle. Entre engagement de terrain, regard artistique et mémoire du site, ils nous invitent à (re)découvrir ce paysage unique qui a profondément marqué leurs parcours.Tout public

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13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 17 53 citedespaysages@departement54.fr

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English :

An event presented by the Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (CENL).

As locals, Michel and Vincent Munier share their deep connection to the Moselle Valley. Through their hands-on involvement, artistic perspective, and memories of the area, they invite us to (re)discover this unique landscape that has profoundly shaped their lives.

L’événement Conférence – Vincent et Michel Munier racontent la Moselle sauvage Saxon-Sion a été mis à jour le 2026-09-10 par OT DU PAYS DU SAINTOIS