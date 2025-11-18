Conférence : Violence faîtes aux femmes dans leurs parcours de migration Hôtel du Département Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-18 19:00 – 21:30

Gratuit : oui

Mardi 18 Novembre à l’Hôtel du Département – de 19h à 21h30Soirée sur les violences faites aux femmes dans leurs parcours de migration avec les associations La Salamandre Grise, SOS Méditerranée, Le Mouvement du Nid et La Boucherie Des Arts.Focus sur l’exposition « Parcours d’exilées, prostitution au bout du voyage » de l’association La Salamandre Grise.La Soirée sera animée par la sociologue et féministe engagée Fatima Lalem – Maison Des Femmes SDBDiscussion et témoignages : Marie Rajablat, raconteuse de bord et Pascale Ruffel, psychologue clinicienne écrivaine – SOS MÉDITERRANÉE, Béatrice Anayan, autrice de l’exposition – responsable de structure sociale, équipe mobile psychiatrique et de précarité de Nantes et Émeline Sasse – Mouvement du Nid – parcours de sortie de prostitutionPerformance « Memory Trace » par Riitta Nykänen – Cie Kons-TanssiPerformance live Street art par l’artiste Evident@ – La Boucherie Des ArtsRéservation obligatoire – places limitéesArrivée prévue 15min à l’avance

Hôtel du Département Centre-ville Nantes 44000

02 40 99 10 00 http://www.loire-atlantique.fr https://my.weezevent.com/soiree-autour-des-violences-faites-aux-femmes-dans-leur-parcours-de-migration