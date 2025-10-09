Conférence Violences conjugales nous avons un problème avec les garçons Salle des amis Sallebœuf

Les études montrent que si tous les hommes ne sont pas des auteurs de violences contre leurs partenaires intimes, l’immense majorité des auteurs de ces violences sont des hommes, dans tous les milieux et de tous les âges. Les études montrent également que si tous les hommes ne sont pas des auteurs de violences contre leurs partenaires intimes, il existe des ressorts de la masculinité communs à tous les hommes et qui rendent possible l’exercice de ces violences, notamment lorsque les formes masculines d’égocentrisme et de narcissisme sont contrariées par la vie sociale et/ou par la partenaire dans la relation. En ce sens, il s’agit de comprendre lors de cette discussion quelles sont les dimensions sociales, genrées et subjectives de ces ressorts de la violence, et comment mieux les prévenir et les traiter auprès de l’ensemble des garçons et des hommes. Entrée libre. .

Salle des amis Le Bourg Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine

