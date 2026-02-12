Conférence Violences sexuelles de quoi parle-t-on ? Cambo-les-Bains

Conférence Violences sexuelles de quoi parle-t-on ?

La Mairie vous invite à une soirée de sensibilisation sur les violences sexuelles, le harcèlement et le bizutage dans le milieu sportif. Cette rencontre sera animée par l’Association Colosse aux pieds d’argile et aura lieu le mardi 17 février à 18h30, en Salle du Conseil de la Mairie.

La soirée est ouverte à tous les adultes en contact direct ou indirect avec des enfants, notamment sportifs, dirigeants, encadrants, animateurs d’associations sportives, mais aussi parents et grands-parents !

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la rencontre, pour favoriser les échanges avec l’intervenant. .

