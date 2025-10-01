Conférence Virginie Demont-Breton CCLO Orthez

CCLO 8 avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre du programme artistique « Les mercredis de l’art ».

Conférence animée par Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques, docteure en esthétique et théorie de l’art, enseignante à l’université de Bordeaux.

Artiste féministe engagée, Virginie Demont-Breton a porté un regard à la fois empathique et naturaliste sur la vie quotidienne des pêcheurs de la côte d’Opale.

Conférence suivie d’un quiz. .

CCLO 8 avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesmercredisdelart1@gmail.com

