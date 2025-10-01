Conférence Virginie Demont-Breton CCLO Orthez
Conférence Virginie Demont-Breton CCLO Orthez mercredi 1 octobre 2025.
Conférence Virginie Demont-Breton
CCLO 8 avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
2025-10-01
Dans le cadre du programme artistique « Les mercredis de l’art ».
Conférence animée par Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques, docteure en esthétique et théorie de l’art, enseignante à l’université de Bordeaux.
Artiste féministe engagée, Virginie Demont-Breton a porté un regard à la fois empathique et naturaliste sur la vie quotidienne des pêcheurs de la côte d’Opale.
Conférence suivie d’un quiz. .
CCLO 8 avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lesmercredisdelart1@gmail.com
