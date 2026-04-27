Conférence Visages du monde à la Micro-Folie La Guerche-de-Bretagne
Conférence Visages du monde à la Micro-Folie La Guerche-de-Bretagne samedi 9 mai 2026.
La Guerche-de-Bretagne
Conférence Visages du monde à la Micro-Folie
3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-23 2026-05-30
Conférence Visages du monde à la Micro-Folie les samedis 9, 23 et 30 mai 2026.
Du portrait intime au portrait de pouvoir, de la représentation fidèle à l’interprétation artistique, le visage devient un terrain d’expression infinie. Derrière chaque regard se cache une histoire, une époque, une intention.
Cette conférence vous propose un voyage à travers les siècles et les cultures pour explorer comment les artistes saisissent l’identité, l’émotion et la singularité humaine.
Entrée libre.
Ouvert à toutes et tous.
Gratuit, tout public.
Salle Minou Drouet 1er étage de la Salorge à La Guerche-de-Bretagne. .
3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 68 66 88 32
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L’événement Conférence Visages du monde à la Micro-Folie La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-27 par OT VITRE