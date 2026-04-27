La Guerche-de-Bretagne

Conférence Visages du monde à la Micro-Folie

3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-23 2026-05-30

Conférence Visages du monde à la Micro-Folie les samedis 9, 23 et 30 mai 2026.

Du portrait intime au portrait de pouvoir, de la représentation fidèle à l’interprétation artistique, le visage devient un terrain d’expression infinie. Derrière chaque regard se cache une histoire, une époque, une intention.

Cette conférence vous propose un voyage à travers les siècles et les cultures pour explorer comment les artistes saisissent l’identité, l’émotion et la singularité humaine.

Entrée libre.

Ouvert à toutes et tous.

Gratuit, tout public.

Salle Minou Drouet 1er étage de la Salorge à La Guerche-de-Bretagne. .

3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 68 66 88 32

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English :

L’événement Conférence Visages du monde à la Micro-Folie La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-27 par OT VITRE