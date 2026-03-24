Conférence Visages du syndicalisme agricole Unité ou diversité ? Salle polyvalente Saint-Paul

Conférence Visages du syndicalisme agricole Unité ou diversité ?

Salle polyvalente Le Bourg Saint-Paul Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Quelques éléments pour une approche historique et contemporaine d’une profession plurielle. Bien souvent, le monde agricole n’apparaît qu’au rythme des crises qui le traversent, lorsque spectaculairement, les tracteurs bloquent la ciculation routière, ou vont décharger du fumier devant les préfectures. Bien souvent, aussi, il ne semble alors parler que d’une seule vois syndicale, comme s’il voulait montrer la force de son unité. Pourtant tout récemment, face pas exemple à la dermatose nodulaire bovine, maladie très contagieuse, des stratégies de mobilisation agricole opposées ont vu le jour, montrant à l’inverse, un paysage syndical très fragmenté et divisé. La conférence se propose de revenir sur quelques aspects de l’histoire du mouvement syndical agricole en France mais aussi particulirement en Corrèze pour comprendre ce qu’il en estadvenu aujourd’hui et les tensions qui l’agitent .

Salle polyvalente Le Bourg Saint-Paul 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 01 62 lapierrefontaine19@gmail.

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L’événement Conférence Visages du syndicalisme agricole Unité ou diversité ? Saint-Paul a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze