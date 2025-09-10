Conférence Visions africaines du ciel réflexions sur l’astronomie Dogon La Rochelle
Conférence Visions africaines du ciel réflexions sur l’astronomie Dogon
Bibliothèque du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Début : Mercredi 2025-09-10
Conférence proposée par les Amis du Muséum, animée par Jean-Marc Bonnet Bidaud, astrophysicien au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA).
English : Conference Visions africaines du ciel réflexions sur l’astronomie Dogon
Lecture by Jean-Marc Bonnet Bidaud, astrophysicist at the Commissariat à l’Energie Atomique (CEA).
German : Konferenz Visions africaines du ciel réflexions sur l’astronomie Dogon
Vortrag, angeboten von den Freunden des Museums, moderiert von Jean-Marc Bonnet Bidaud, Astrophysiker am Commissariat à l’Energie Atomique (CEA).
Italiano :
Conferenza di Jean-Marc Bonnet Bidaud, astrofisico della Commissione francese per l’energia atomica (CEA), organizzata dagli Amici del Muséum.
Espanol : Conferencia Visions africaines du ciel réflexions sur l’astronomie Dogon
Conferencia de Jean-Marc Bonnet Bidaud, astrofísico del Comisariado francés de Energía Atómica (CEA), organizada por los Amigos del Museo.
