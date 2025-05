Conférence visite au Musée du Sel – Porte de France Marsal, 14 juin 2025 16:00, Marsal.

Moselle

Dans le cadre des journées nationales de l’archéologie, Michel Remillon, président de l’association des amis, nous fait découvrir le musée sous son œil d’expert.

Sur réservation.Tout public

English :

As part of the National Archaeology Days, Michel Remillon, President of the Association des Amis, takes us on an expert tour of the museum.

Reservations required.

German :

Im Rahmen der nationalen Tage der Archäologie zeigt uns Michel Remillon, der Vorsitzende des Freundeskreises, das Museum aus seiner Sicht als Experte.

Nur mit Reservierung.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate nazionali dell’archeologia, Michel Remillon, presidente dell’Associazione degli Amici, ci accompagna in una visita esperta del museo.

È necessaria la prenotazione.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Nacionales de Arqueología, Michel Remillon, Presidente de la Asociación de Amigos, nos acompaña en una visita experta al museo.

Reserva obligatoria.

