Conférence-visite sur l’histoire de la cathédrale Notre-Dame Cathédrale Notre-Dame de Grenoble Grenoble

Conférence-visite sur l’histoire de la cathédrale Notre-Dame Dimanche 21 septembre, 14h30 Cathédrale Notre-Dame de Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Conférence par Gilles-Marie Moreau, historien de la cathédrale et membre de l’Académie Delphinale. Puis visite guidée de la cathédrale, de l’église Saint-Hugues et du cloître.

La cathédrale a été élevée sur un ancien îlot urbain des IIe et IIIe siècles. Au IVe siècle, les premiers édifices d'une communauté chrétienne se structurent. En 381, un premier évêque, Domninus de Grenoble, est mentionné lors du concile d'Aquilée. Dès cette époque furent accolées les églises Notre-Dame et une première église Saint-Hugues, montrant l'importance de l'activité du siège épiscopal. Près d'un siècle plus tard, l'ensemble du groupe cathédral acquiert son espace définitif tandis que les bâtiments continuent d'évoluer. La cathédrale romane fait l'objet d'une importante reconstruction au XIIIe siècle. Cette campagne de travaux qui touche tout l'îlot épiscopal se fait dans un contexte lié à la rivalité entre les comtes d'Albon et les archevêques. La construction de l'église Saint-Laurent par les comtes est contemporaine de ces travaux. Le cloître se trouvait, comme l'essentiel des bâtiments conventuels, accolé au bas-côté sud de la cathédrale. Son plan abouti aurait été fixé au XIIIe siècle. A la période romane, il semble presque certain qu'un niveau supérieur existait. Les bâtiments autour du cloître étaient donc sur deux niveaux, abritant un réfectoire et un dortoir. Au XVe siècle, un second bas-côté a été construit pour la cathédrale. Au siècle suivant, l'adjonction des chapelles privées détruit définitivement l'aile nord du cloître. Au XIXe siècle, la construction d'immeubles neufs fait disparaître les ailes sud et ouest.

(c) Gilles-Marie Moreau