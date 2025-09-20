Conférence-visite Virey, notre village durant la Seconde Guerre mondiale Virey-le-Grand

Place François-Droux Virey-le-Grand Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-20

2025-09-20

Profitant des 80 ans de la victoire des Alliés, les membres de l’association d’histoire et de patrimoine de Virey-le-Grand proposent une conférence grâce à des travaux inédits sur la vie quotidienne au village durant la guerre. Au programme conférence par les membres de l’association, participation des écoliers de Virey, exposition d’objets militaires et d’époque… .

Place François-Droux Virey-le-Grand 71530 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 92 82 19 b.maillot71@gmail.com

