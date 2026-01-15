Conférence Vitamine D Salle Camille-Desmoulin Saint-Herblain
Conférence Vitamine D Salle Camille-Desmoulin Saint-Herblain samedi 7 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 15:00 – 17:30
Gratuit : non 3 € entrée 3 €au chapeau pour le conférencier Réservation : https://www.helloasso.com/associations/breizh-event-44/evenements/conference-vitamine-d Tout public, Adulte, Senior
Diplômé de l’Université de Grenoble en Physionutrition, passionné par le sujet de la Vitamine D, Nicolas Blassel s’engage quotidiennement dans l’éducation et le soutien de la population en matière de santé sur ce sujet crucial. Un aperçu d’une conférence : https://crowdbunker.com/v/8Z4jsE5S
Salle Camille-Desmoulin Centre Saint-Herblain 44800
0674805682 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0h16s6RoFwg8smmCxB9PA8YVzGoy9aGZciwmiBU23qvM3NbFfmVpEZq7H1pfch81nl&id=61557791407154
