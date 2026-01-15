Conférence Vitamine D Salle Camille-Desmoulin Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 15:00 – 17:30

Gratuit : non 3 € entrée 3 €au chapeau pour le conférencier Réservation : https://www.helloasso.com/associations/breizh-event-44/evenements/conference-vitamine-d Tout public, Adulte, Senior

Diplômé de l’Université de Grenoble en Physionutrition, passionné par le sujet de la Vitamine D, Nicolas Blassel s’engage quotidiennement dans l’éducation et le soutien de la population en matière de santé sur ce sujet crucial. Un aperçu d’une conférence : https://crowdbunker.com/v/8Z4jsE5S

Salle Camille-Desmoulin Centre Saint-Herblain 44800

0674805682 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0h16s6RoFwg8smmCxB9PA8YVzGoy9aGZciwmiBU23qvM3NbFfmVpEZq7H1pfch81nl&id=61557791407154



Afficher la carte du lieu Salle Camille-Desmoulin et trouvez le meilleur itinéraire

