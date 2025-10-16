Conférence vivante « Savoir dire non pour ne pas devenir un parent robot » Salle de conférence des Unelles Coutances

Conférence vivante « Savoir dire non pour ne pas devenir un parent robot » Salle de conférence des Unelles Coutances jeudi 16 octobre 2025.

Conférence vivante « Savoir dire non pour ne pas devenir un parent robot »

Salle de conférence des Unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16 22:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Animée par Rébecca Zéboulon, kinésiologue.

Etre parent, c’est donner beaucoup. Parfois trop. Il arrive que, face aux exigences du quotidien, un parent se transforme peu à peu en ce que l’on pourrait appeler un « parent robot » un parent qui fonctionne en mode automatique, sans énergie, sans plaisir, juste pour tenir le coup. Cet état d’épuisement n’est pas une faiblesse. C’est le résultat d’un stress intense et prolongé, qui finit par toucher toutes les dimensions de la vie: physique, émotionnelle, cognitive.

Cet événement est là pour mettre des mots sur ce que vous vivez, pour partager et comprendre, et surtout pour trouver ensemble des pistes pour souffler, se ressourcer et se reconnecter à soi-même. .

Salle de conférence des Unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 20 09 13 74 association.parentibus@gmail.com

English : Conférence vivante « Savoir dire non pour ne pas devenir un parent robot »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence vivante « Savoir dire non pour ne pas devenir un parent robot » Coutances a été mis à jour le 2025-09-03 par Coutances Tourisme