Conférence Vivre avec la maladie de Lyme Rue du Lavoir Haut-Bocage lundi 19 janvier 2026.
Début : 2026-01-19 20:00:00
fin : 2026-01-19
2026-01-19
Le Tiers Lieu Hubertine Auclair présente Les soirées de la connaissance.
Conférence de Gaëlle Binet Vivre avec la maladie de Lyme et trouver une philosophie de vie.
Rue du Lavoir Maillet Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 26 56 55
English :
Le Tiers Lieu Hubertine Auclair presents Les soirées de la connaissance.
Conference by Gaëlle Binet: Living with Lyme disease and finding a philosophy of life.
