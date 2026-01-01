Conférence Vivre avec la maladie de Lyme Rue du Lavoir Haut-Bocage

Conférence Vivre avec la maladie de Lyme

Rue du Lavoir Maillet Haut-Bocage Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19 20:00:00

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-19

Le Tiers Lieu Hubertine Auclair présente Les soirées de la connaissance.

Conférence de Gaëlle Binet Vivre avec la maladie de Lyme et trouver une philosophie de vie.

.

Rue du Lavoir Maillet Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 26 56 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Tiers Lieu Hubertine Auclair presents Les soirées de la connaissance.

Conference by Gaëlle Binet: Living with Lyme disease and finding a philosophy of life.

L’événement Conférence Vivre avec la maladie de Lyme Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-01-08 par Montluçon Tourisme