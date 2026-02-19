Conférence Vivre avec le refroidissement climatique l’année 1709 dans la France de l’ouest Rue Clément Ader Parthenay

Conférence Vivre avec le refroidissement climatique l’année 1709 dans la France de l’ouest

Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Vivre avec le refroidissement climatique l’année 1709 dans la France de l’Ouest (17-79-86-86). En 1709, pendant une période de refroidissement climatique appelé le petit âge glaciaire se tient un hiver si difficile qu’il a marqué les contemporains. Les historiens et scientifiques s’accordent aujourd’hui pour voir dans une diminution de l’irradiance solaire et dans une série d’éruptions volcaniques. Les hommes, la faune et la flore ne sont pas épargnés par plusieurs vagues de froid successives en 1709. Le printemps tempétueux n’améliore pas la situation. Cela entraîne une crise protéiforme avec un dérèglement des récoltes, de l’économie, de la démographie, entraînant également une crise sociale et politique. Quel est l’impact de ce grand hiver sur cet espace en théorie protégé par un climat océanique? Et si il y avait des idées à prendre face au dérèglement climatique actuel ? .

Rue Clément Ader Maison du temps libre Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 85 10 resasalles@parthenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Vivre avec le refroidissement climatique l’année 1709 dans la France de l’ouest

L’événement Conférence Vivre avec le refroidissement climatique l’année 1709 dans la France de l’ouest Parthenay a été mis à jour le 2026-02-22 par CC Parthenay Gâtine