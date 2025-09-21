Conférence « Vivre en cabane aux îles Kerguelen » Espace des Mondes polaires Prémanon

Entrée libre

2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Après une brève histoire des abris utilisés par les premiers explorateurs de l’archipel Kerguelen, découvrez comment travaillent aujourd’hui les scientifiques dans ces terres situées entre les 40e rugissants et les 50e hurlants à travers la particularité de leurs expéditions aux quatre coins de l’archipel grâce aux refuges et cabanes qui leur permettent d’être au plus près de leurs sujets d’études : manchots, éléphants de mer, albatros et glaciers en voie de disparition.

Laëtitia Thérond est la responsable scientifique et culturelle de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor. Elle a dirigé cinq missions aux îles Kerguelen pour réaliser notamment la carte archéologique de l’archipel.

Avec Jean-Yves Besselièvre et Lénaïg L’Aot-Lombart, Laëtitia Thérond est l’autrice de l’ouvrage Voyage en terres australes – Crozet & Kerguelen, de leur découverte à nos jours, paru en 2022 (coédition Locus Solus/Musée national de la marine).

Sans réservation préalable et dans la limite des places disponibles.

Espace des Mondes polaires 146 rue croix de la Teppe 39220 Prémanon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

