Conférence « Vivre en cabane aux îles Kerguelen » par Laëtitia Therond, directrice du musée des Mondes polaires Espace des Mondes polaires Prémanon

Conférence « Vivre en cabane aux îles Kerguelen » par Laëtitia Therond, directrice du musée des Mondes polaires Espace des Mondes polaires Prémanon vendredi 19 septembre 2025.

Conférence « Vivre en cabane aux îles Kerguelen » par Laëtitia Therond, directrice du musée des Mondes polaires Vendredi 19 septembre, 10h00 Espace des Mondes polaires Jura

Les groupes scolaires doivent prendre rendez-vous avec l’Espace des Mondes polaires Paul-Émile Victor.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T10:45:00

Fin : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T10:45:00

Dans le cadre de l’opération nationale « Levez les yeux », réservée aux scolaires à partir du collège, les élèves seront invités à assister à la conférence « Vivre en cabane aux îles Kerguelen » par Laëtitia Therond, directrice du musée des Mondes polaires.

Après une brève histoire des abris utilisés par les premiers explorateurs de l’archipel Kerguelen, les élèves découvriront comment travaillent aujourd’hui les scientifiques dans ces terres situées entre les 40e rugissants et les 50e hurlants. Aux quatre coins de l’archipel, ils réalisent leurs missions grâce aux refuges et cabanes qui leur permettent d’être au plus près de leurs sujets d’études : manchots, éléphants de mer, albatros et glaciers en voie de disparition.

________

Laëtitia Thérond est la responsable scientifique et culturelle du musée des Mondes polaires Paul-Émile Victor. Elle a dirigé cinq missions aux îles Kerguelen pour réaliser notamment la carte archéologique de l’archipel. Avec Jean-Yves Besselièvre et Lénaïg L’Aot-Lombart, elle est l’autrice de l’ouvrage Voyage en terres australes – Crozet & Kerguelen, de leur découverte à nos jours, paru en 2022 (coédition Locus Solus/Musée national de la marine).

Espace des Mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe 39220 Prémanon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 60 52 60 http://www.espace-des-mondes-polaires.org [{« type »: « email », « value »: « s.petillat@espacedesmondespolaires.org »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@espacedesmondespolaires.org »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-09-02T11:53:52.393Z », « data »: [{« itemCollectionDetails »: « Dans le cadre de lu2019opu00e9ration nationale u00ab Levez les yeux u00bb : les groupes scolaires doivent prendre rendez-vous avec lu2019Espace des Mondes Polaires Paul-u00c9mile Victor. », « eventDuration »: 45, « bookingContact »: « s.petillat@espacedesmondespolaires.org », « response »: {« passId »: 342257449, « isPending »: false, « addressId »: 263182}, « venueId »: 151931, « name »: « u00ab Vivre en cabane aux u00eeles Kerguelen u00bb par Lau00ebtitia Therond, la directrice du Musu00e9e », « description »: « linked desc », « category »: « CONFERENCE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-02T11:53:08.231Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1733288, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-02T11:53:08.311Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 386078165, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 80, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758268800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-02T11:53:08.474Z »}, {« venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2025-09-02T11:53:52.392Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/342257449 »}] L’Espace des Mondes polaires Paul-Émile Victor comprend notamment un musée et une patinoire en hiver, et une piste de rollers quad en été.

Dans le cadre de l’opération nationale « Levez les yeux », réservée aux scolaires à partir du collège, les élèves seront invités à assister à la conférence « Vivre en cabane aux îles Kerguelen » par …

© Clément Quétel