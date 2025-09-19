Conférence Vivre et mourir à Aste-Béon au XIXème siècle Aste-Béon

Conférence Vivre et mourir à Aste-Béon au XIXème siècle Aste-Béon vendredi 19 septembre 2025.

Conférence Vivre et mourir à Aste-Béon au XIXème siècle

Salle communale Aste-Béon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Le docteur Frédéric Bauduer et Jean-Pierre Dugène présenteront le résultat de l’étude sur Vivre et mourir à Aste-Béon au XIXe siècle . Les mariages très largement endogames, les naissances ou pas de ces couples, l’âge des décès et leurs causes (le choléra a sévi au village), l’encadrement médical, l’importante émigration surtout des cadets vers l’Amérique du Sud. Tout vous sera raconté et retracera ainsi la vie de ce village au XIXe siècle. .

Salle communale Aste-Béon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 61 71 contact@musee-ossau.fr

English : Conférence Vivre et mourir à Aste-Béon au XIXème siècle

German : Conférence Vivre et mourir à Aste-Béon au XIXème siècle

Italiano :

Espanol : Conférence Vivre et mourir à Aste-Béon au XIXème siècle

L’événement Conférence Vivre et mourir à Aste-Béon au XIXème siècle Aste-Béon a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées