Conférence Vivre et mourir à Aste-Béon au XIXème siècle Aste-Béon

Conférence Vivre et mourir à Aste-Béon au XIXème siècle
Salle communale Aste-Béon Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Le docteur Frédéric Bauduer et Jean-Pierre Dugène présenteront le résultat de l’étude sur Vivre et mourir à Aste-Béon au XIXe siècle . Les mariages très largement endogames, les naissances ou pas de ces couples, l’âge des décès et leurs causes (le choléra a sévi au village), l’encadrement médical, l’importante émigration surtout des cadets vers l’Amérique du Sud. Tout vous sera raconté et retracera ainsi la vie de ce village au XIXe siècle. .
Salle communale Aste-Béon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
