Conférence « Voir de l’art avec un ami non-voyant » Maison de la culture du Japon à Paris Paris samedi 27 septembre 2025.

Ario Kawauchi nous expliquera, à l’aide de vidéos et de photos, pourquoi il est important que les non-voyant et les voyant regardent ensemble des œuvres d’art, pourquoi cette expérience nous enrichit mutuellement.

Intervenante : Ario Kawauchi, écrivaine de non-fiction (participation en ligne depuis le Japon)

néé en 1972 à Tokyo. Dans le but de devenir réalisatrice, elle a commencé ses études à la faculté des arts de l’Université Nihon, mais a renoncé à poursuivre dans cette voie. Séduite par la culture d’Amérique latine, elle a obtenu un master en études régionales latino-américaines à l’Université de Georgetown aux États-Unis. Elle a travaillé pendant 12 ans dans le domaine de la coopération internationale, au sein d’entreprises américaines, d’instituts de recherche japonais et au siège de l’UNESCO en France. Depuis 2010, elle est basée à Tokyo et se consacre à l’écriture de biographies, de carnets de voyage et d’essais.

Publications :

Lauréaute du Prix littéraire Jirô Nitta pour son ouvrage « À la recherche de Paul : la chanson secrète transmise aux recoins du monde (Gentôsha) »

Lauréate du Prix de non-fiction Kaikô Ken pour son ouvrage « Le géant qui traverse le ciel (Shûeisha) »

Lauréate du Grand Prix du livre de non-fiction du Yahoo! News Prix des libraires, sélectionné par les libraires de tout le pays, pour son ouvrage « En allant voir de l’art avec M. Shiratori, non-voyant »(Shûeisha international) »

Autres publications :

« Se nourrir à Paris », « Se nourrir de rêves à l’ONU de Paris » (Gentôsha Bunko)

« Si le temps est clair, disperser les os dans le ciel » (Kôdansha Bunko)

« Construire une cabane sur la colline de la liberté » (Shinchôsha)

Elle réalise également des films et a co-réalisé le documentaire « En allant voir de l’art avec M. Shiratori, non-voyant » qui présente M. Kenji Shiratori, un passionné/admirateur/explorateur d’art non-voyant.

Modératrice : Caroline Jules, Consultante et formatrice de Culture accessible

Elle a travaillé pendant 10 ans en tant que chargée d’accessibilité au Panthéon et à la Philharmonie de Paris. Elle est maintenant consultante et formatrice sur l’accueil des personnes en situation de handicap dans les lieux culturels. Elle a travaillé récemment pour le musée du Louvre et la réouverture de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris.

En japonais avec traduction consécutive en français

Durée : 2h

Entrée libre sur réservation à partir du 1er juillet

Sachiko Kazama, Dyslympics 2680, 2018, Exposition commémorative des lauréats du Tokyo Contemporary Art Award 2019–2021, Museum of Contemporary Art Tokyo

Comment un non-voyant perçoit-il l’art ? Dans son livre « En allant voir de l’art avec M. Shiratori, non-voyant » (non traduit en français) qui a rencontré un grand succès au Japon, l’écrivaine Ario Kawauchi raconte ses visites de musées avec un non-voyant qui « voit » les œuvres d’art grâce aux mots, aux conversations. Au cours de leurs échanges, ils parlent de la magie de la vision, de la signification de l’art, du sens de la vie, du fait d’être en situation de handicap…

Le samedi 27 septembre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit Tout public.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 https://mcjp.fr/frParis

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 https://mcjp.fr/frParis