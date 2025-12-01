Conférence Voir le monde avec Bruno Latour trois figures de la pensée philosophique contemporaine Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Conférence Voir le monde avec Bruno Latour trois figures de la pensée philosophique contemporaine

Jeudi 11 décembre 2025 de 14h30 à 16h. Aix-Marseille Université Le Cube 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-11 14:30:00

fin : 2025-12-11 16:00:00

2025-12-11

Par Ronald BONAN, Agrégé et docteur en philosophie

En quelques années entre 2019 et 2022 nous avons perdu Michel Serres, Bernard Stiegler et Bruno Latour. Ces trois penseurs indispensables à leur (et nôtre) temps ont voulu nous préparer à affronter les moments difficiles que nous vivons actuellement la série de conférences veut proposer une synthèse de leur pensée en soulignant ce qui en elle nous permet de mieux comprendre l’articulation des problèmes politiques, technologiques et écologiques. .

