Conférence Vosges, le massif vu du ciel Librairie Le Neuf Saint-Dié-des-Vosges

Conférence Vosges, le massif vu du ciel

Librairie Le Neuf 5 Quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 11:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Rencontre avec Damien PARMENTIER, historien, et Tristan VUANO, photographe, à l’occasion de la sortie de leur album Vosges, le massif vu du ciel .Le livre présenté ici veut faire prendre conscience au plus grand nombre de la valeur inestimable des montagnes des Vosges par le simple regard des photographies aériennes époustouflantes de Tristan Vuano et aussi par cette histoire commune construite par-delà les siècles et jusqu’à aujourd’hui !Tout public

Librairie Le Neuf 5 Quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 16 71 llibeneuf@gmail.com

English :

Interview with Damien PARMENTIER, historian, and Tristan VUANO, photographer, on the occasion of the release of their album Vosges, le massif vu du ciel ( Vosges, the massif from the air ) The book presented here aims to make as many people as possible aware of the priceless value of the Vosges mountains, simply by looking at Tristan Vuano’s breathtaking aerial photographs, and also by the shared history built up over the centuries and right up to the present day!

German :

Treffen mit Damien PARMENTIER, Historiker, und Tristan VUANO, Fotograf, anlässlich der Veröffentlichung ihres Albums Vosges, le massif vu du ciel (Vogesen, das Massiv aus der Luft gesehen) Das hier vorgestellte Buch soll möglichst vielen Menschen den unschätzbaren Wert der Berge der Vogesen bewusst machen, und zwar durch den einfachen Blick auf die atemberaubenden Luftaufnahmen von Tristan Vuano und auch durch die gemeinsame Geschichte, die über die Jahrhunderte hinweg bis heute aufgebaut wurde!

Italiano :

Un incontro con lo storico Damien PARMENTIER e il fotografo Tristan VUANO in occasione dell’uscita del loro album Vosges, le massif vu du ciel ( Vosges, il massiccio dall’alto ), che ha l’obiettivo di far conoscere al maggior numero possibile di persone il valore inestimabile dei monti Vosgi, semplicemente guardando le fotografie aeree mozzafiato di Tristan Vuano, ma anche attraverso la storia comune che hanno costruito nel corso dei secoli e fino ai giorni nostri!

Espanol :

Encuentro con el historiador Damien PARMENTIER y el fotógrafo Tristan VUANO con motivo de la publicación de su álbum Vosges, le massif vu du ciel ( Los Vosgos, el macizo visto desde el cielo ), cuyo objetivo es sensibilizar al mayor número posible de personas sobre el inestimable valor de la cordillera de los Vosgos, simplemente contemplando las impresionantes fotografías aéreas de Tristan Vuano, ¡y también a través de la historia compartida construida a lo largo de los siglos y hasta nuestros días!

