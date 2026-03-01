Conférence Votre jardin est plein de ressources Complexe sportif de Kerbiniou Guérande

Conférence Votre jardin est plein de ressources

Complexe sportif de Kerbiniou Avenue Gustave Flaubert Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-03-31 21:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Animée par OLYGEO, cette conférence propose une immersion dans les solutions simples pour enrichir son jardin tout en réduisant ses déchets. Compostage, paillage, gestion naturelle des végétaux… les participants repartiront avec des clés pour adopter un jardinage plus durable et autonome.

Dans le cadre de la 13ᵉ édition de l’événement national Tous au Compost ! qui met à l’honneur la gestion des biodéchets et la préservation des sols. Plus de 2 000 actions sont organisées partout en France pour encourager citoyens et collectivités à adopter le compostage de proximité, sous le thème Faisons ensemble .

Sur le territoire de l’Agglo, les biodéchets représentent près d’un tiers des ordures ménagères, et les végétaux constituent le premier flux apporté en déchèterie, soit près de 35 000 tonnes par an.

Pourtant, ces déchets pourraient être largement valorisés

– Le compostage permettrait d’éviter un camion poubelle sur trois.

– Il réduit en moyenne 30 % du contenu de la poubelle tout en enrichissant naturellement les sols.

Pour sa première participation, CapAtlantique La Baule‑Guérande Agglo souhaite encourager la pratique du compostage et accompagner chaque foyer dans cette démarche simple, locale et bénéfique pour l’environnement. .

Complexe sportif de Kerbiniou Avenue Gustave Flaubert Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 76 96 16

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L’événement Conférence Votre jardin est plein de ressources Guérande a été mis à jour le 2026-03-20 par ADT44