Conférence voyage à vélo avec des chiens Laval

Marine et Damien sont partis de Laval en direction du Cap Nord, à vélo, accompagnés de leurs deux chiens N’Lou et Madjo, pour un voyage au long cours placé sous le signe de la liberté, de l’itinérance et du dépassement de soi.

Une aventure peu commune, profondément humaine, qui les a marqués durablement et dont ils ont tiré un livre En quête de liberté

Lors de cette conférence, ils vous emmèneront dans les coulisses de ce projet un peu fou. Un moment de partage qui pourrait bien vous donner, à vous aussi, l’envie de charger les sacoches et de prendre le large.

Synospsis

– Récit d’un voyage à vélo de Laval jusqu’au Cap Nord

– Voyage itinérant avec deux chiens

– Coulisses des préparatifs et de l’organisation

– Bivouac, budget et logistique

– Retour d’expérience(s)

– Temps d’échange questions-réponses

Date vendredi 06 février 2026

Heure 19h30 (possibilité de grignoter sur place avant ou après la conférence)

Lieu Tartine & Rustine au 32 rue du Val de Mayenne, 53000 Laval

Inscription obligatoire https://www.tartineetrustine.fr/event/cine-conference-le-cap-nord-a-velo-avec-nos-chiens-35/register

Entrée libre consommations sur place, et libre à vous de glisser une pièce dans la casquette pour soutenir l’aventure.

Et on peut manger sur place ?

Oui ! Comme d’habitude, on vous régale avant ou après la conférence.

Pensez à réserver votre repas (plus d’informations en ligne sur la page de l’évènement https://www.tartineetrustine.fr/event/cine-conference-le-cap-nord-a-velo-avec-nos-chiens-35/register) .

32 Rue du Val de Mayenne Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 59 17 00 93 contact@tartineetrustine.fr

English :

Marine and Damien set off from Laval to the North Cape by bike, accompanied by their two dogs N’Lou and Madjo, for a long-distance journey dedicated to freedom, roaming and surpassing oneself.

