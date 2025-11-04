Conférence « Voyage au pays des Grues »

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Début : 2025-11-04 18:00:00

fin : 2025-11-04 20:00:00

2025-11-04

Kroouuû Kroûu ! On entend les grues qui nous survolent en formant de grands V.

Mais que savez-vous vraiment de ces grands oiseaux graciles ?

Venez en apprendre plus à leur sujet pour devenir incollables en compagnie de Johann Pitois de la LPO BFC.

En partenariat avec la LPO BFC .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

English : Conférence « Voyage au pays des Grues »

German : Conférence « Voyage au pays des Grues »

