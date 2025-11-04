Conférence « Voyage au pays des Grues » Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Conférence « Voyage au pays des Grues » Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mardi 4 novembre 2025.
Conférence « Voyage au pays des Grues »
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-04 18:00:00
fin : 2025-11-04 20:00:00
2025-11-04
Kroouuû Kroûu ! On entend les grues qui nous survolent en formant de grands V.
Mais que savez-vous vraiment de ces grands oiseaux graciles ?
Venez en apprendre plus à leur sujet pour devenir incollables en compagnie de Johann Pitois de la LPO BFC.
En partenariat avec la LPO BFC .
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
