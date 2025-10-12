Conférence Voyage dans l’Art Nouveau Temple protestant Saintes

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-10-12 15:00:00

Conférence Voyage dans l’Art Nouveau donnée par Claude Marotel, historien de l’art.

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 46 23

English :

Lecture: « Journey into Art Nouveau » by art historian Claude Marotel.

German :

Vortrag: « Reise durch den Jugendstil » von Claude Marotel, Kunsthistoriker.

Italiano :

Conferenza: « Viaggio nell’Art Nouveau » di Claude Marotel, storico dell’arte.

Espanol :

Conferencia: « Viaje al Art Nouveau » por Claude Marotel, historiador del arte.

