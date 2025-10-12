Conférence Voyage dans l’Art Nouveau Temple protestant Saintes
Conférence Voyage dans l’Art Nouveau
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-12 15:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Conférence Voyage dans l’Art Nouveau donnée par Claude Marotel, historien de l’art.
Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 46 23
English :
Lecture: « Journey into Art Nouveau » by art historian Claude Marotel.
German :
Vortrag: « Reise durch den Jugendstil » von Claude Marotel, Kunsthistoriker.
Italiano :
Conferenza: « Viaggio nell’Art Nouveau » di Claude Marotel, storico dell’arte.
Espanol :
Conferencia: « Viaje al Art Nouveau » por Claude Marotel, historiador del arte.
L’événement Conférence Voyage dans l’Art Nouveau Saintes a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge