Conférence Voyage du Roi à Jérusalem Coulaures

Conférence Voyage du Roi à Jérusalem

Foyer rural Coulaures Dordogne

Thomas Mcdonald présente son dernier ouvrage.

Le voyage en Orient du comte de Chambord vu par deux Périgourdins Le comte de Damas d’Hautefort et Jean-Pierre Leroy.

Verre de l’amitié offert après la conférence.

Organisé par Coulaures Patrimoine.

En 1861, le comte de Chambord, prétendant à la couronne de France, vivant en exil en Autriche, décida qu’il entreprendrait un voyage en Orient, avec un accent particulier sur la visite des lieux saints de Palestine. Le voyage, à travers les Balkans, Constantinople, la Terre Sainte et l’Egypte, fut effectué avec un équipage parmi lequel se trouvait le Comte Maxence de Damas d’Hautefort et son valet, Jean Pierre Leroy. Damas, chatelain de Hautefort, était un proche confident du comte de Chambord.

English : Conférence Voyage du Roi à Jérusalem

Lecture by Anne-Marie Cocula, historian.

Drinks offered at the end.

German : Conférence Voyage du Roi à Jérusalem

Vortrag von Anne-Marie Cocula, Historikerin.

Am Ende wird ein Ehrenwein angeboten.

Italiano :

Thomas Mcdonald presenta il suo ultimo libro.

Le voyage en Orient du comte de Chambord vu par deux Périgourdins Le comte de Damas d’Hautefort et Jean-Pierre Leroy.

Bicchiere di amicizia offerto dopo la conferenza.

Organizzata da Coulaures Patrimoine.

Espanol : Conférence Voyage du Roi à Jérusalem

Conferencia de Anne-Marie Cocula, historiadora.

Al final se ofrecerán bebidas.

