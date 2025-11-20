Conférence Voyage en Afrique Une découverte d’autres vies avec James Forshall Marminiac
Salle des fêtes Marminiac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2025-11-20 18:30:00
fin : 2025-11-20
Venez assister à la conférence de James Forshall et découvrir ses photographies.
Salle des fêtes Marminiac 46250 Lot Occitanie contact@cheminsdelapaix.com
English :
Attend James Forshall’s talk and discover his photographs.
German :
Besuchen Sie den Vortrag von James Forshall und sehen Sie sich seine Fotografien an.
Italiano :
Partecipate alla conferenza di James Forshall e scoprite le sue fotografie.
Espanol :
Asista a la charla de James Forshall y descubra sus fotografías.
L’événement Conférence Voyage en Afrique Une découverte d’autres vies avec James Forshall Marminiac a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Gourdon