Conférence Voyage en Afrique Une découverte d’autres vies avec James Forshall Marminiac

Conférence Voyage en Afrique Une découverte d’autres vies avec James Forshall

Salle des fêtes Marminiac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Venez assister à la conférence de James Forshall et découvrir ses photographies.

Salle des fêtes Marminiac 46250 Lot Occitanie contact@cheminsdelapaix.com

English :

Attend James Forshall’s talk and discover his photographs.

German :

Besuchen Sie den Vortrag von James Forshall und sehen Sie sich seine Fotografien an.

Italiano :

Partecipate alla conferenza di James Forshall e scoprite le sue fotografie.

Espanol :

Asista a la charla de James Forshall y descubra sus fotografías.

