Conférence Voyage en céramique Faye-la-Vineuse

Conférence Voyage en céramique

Café Saint-Georges (1er étage) Faye-la-Vineuse Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-09-20

L’atelier « La petite Maguelonne » vous raconte en images l’histoire, les techniques, les cuissons, les couleurs et les grands styles dans un tour du monde de la céramique.

Café Saint-Georges (1er étage) Faye-la-Vineuse 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire aucafesaintgeorges@gmail.com

English :

The « La petite Maguelonne » workshop tells you all about the history, techniques, firings, colors and great styles of ceramics in a world tour.

German :

Das Atelier « La petite Maguelonne » erzählt Ihnen in Bildern die Geschichte, die Techniken, die Brände, die Farben und die großen Stile in einer Weltreise der Keramik.

Italiano :

Il laboratorio « La petite Maguelonne » vi accompagna in un percorso pittorico sulla storia, le tecniche, le cotture, i colori e i principali stili della ceramica.

Espanol :

El taller « La petite Maguelonne » propone un recorrido ilustrado por la historia, las técnicas, las cocciones, los colores y los grandes estilos de la cerámica.

