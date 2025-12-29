Conférence voyage en images de Daniel Guilly Salle hors sac Saint-Lary-Soulan

Conférence voyage en images de Daniel Guilly

Salle hors sac SAINT LARY PLA D'ADET Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2026-02-16 18:30:00

fin : 2026-02-16 19:30:00

Date(s) :

2026-02-16

Accompagnateur en montagne depuis près de 40 ans, vous embarque pour un voyage en images à travers les Pyrénées et bien au-delà.

Entre balades en raquettes, découvertes de canyons et rencontres humaines, il partage avec passion son lien profond à la nature, à la montagne, et à ceux qui y vivent. Une invitation à voir le monde autrement, un pas après l’autre.

Gratuit .

+33 5 62 39 50 81

English :

Mountain guide for almost 40 years, takes you on a pictorial journey through the Pyrenees and beyond.

Between snowshoe hikes, canyon discoveries and human encounters, he passionately shares his deep connection to nature, the mountains and the people who live there. An invitation to see the world differently, one step at a time.

