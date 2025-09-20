Conférence Voyage Hyperboréal (par Olivier Sauzereau) Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Conférence Voyage Hyperboréal (par Olivier Sauzereau) Muséum d’histoire Naturelle Nantes samedi 20 septembre 2025.

Conférence Voyage Hyperboréal (par Olivier Sauzereau) Samedi 20 septembre, 20h00 Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T20:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Olivier Sauzereau et sa famille ont parcouru les régions arctiques de l’Europe pour chasser les aurores boréales. Deux mois de voyage via l’Allemagne, la Norvège, la Suède et la Finlande avec pour objectif la mer de Barents, bien au-delà du cercle polaire. Lors de ce périple l’astrophotographe a su capter à profusion la magie du ciel. Une aventure astronomique mais également humaine qu’il partage avec passion !

Samedi 20 septembre à 20h

Dès 8 ans.

Gratuit, entrée libre, dans la limite des places disponibles (120 places)

Animation organisée dans le cadre des 150 ans du Muséum les 20 et 21 septembre 2025. Retrouvez tout le programme sur https://museum.nantesmetropole.fr/

Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://museum.nantesmetropole.fr/ »}]

Une conférence d’Olivier Sauzereau museum conference

Olivier Sauzereau