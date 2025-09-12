Conférence « Voyage, voyage, trésors d’ailleurs au coeur de Granville » Place de l’Isthme Granville

Conférence « Voyage, voyage, trésors d’ailleurs au coeur de Granville » Place de l’Isthme Granville vendredi 12 septembre 2025.

Conférence « Voyage, voyage, trésors d’ailleurs au coeur de Granville »

Place de l’Isthme Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 19:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Après un été dédié aux activités familiales, le cycle de conférence reprend en septembre au MamRA et s’ouvre avec le second volet de la conférence consacrée aux collections extra-européennes du Musée d’art et d’histoire. Thomas Beaufils, professeur à l’université de Lille, originaire de Saint-Pair, présentera Voyage, voyage, trésors d’ailleurs au cœur de Granville .

Au sein de la troisième et dernière édition de l’exposition Bons Baisers de Granville, les collections extra-européennes occupent une place de choix. Présentées en nombre pour la première fois, sous la forme d’un cabinet de curiosités, elles témoignent de l’histoire d’une ville portuaire marquée par les voyages de ses illustres personnages aux confins du globe. Rapportées des contrées lointaines, ces souvenirs, curiosités et objets singuliers offrent une immersion fascinante dans l’imaginaire des 18ème et 19ème siècles.

A l’occasion de ce second rendez-vous présenté le vendredi 12 septembre à 18h, Thomas Beaufils invite à un périple à travers les collections venues d’Afrique et d’Amériques. Une belle occasion de s’évader à travers un voyage dépaysant, au cœur des trésors granvillais venus d’ailleurs.

Vendredi 12 septembre à 18h

Gratuit, sur réservation au 02 33 51 02 94

Photographie Benoit Croisy, coll. ville de Granville .

Place de l’Isthme Musée d’art moderne Richard Anacréon Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

English : Conférence « Voyage, voyage, trésors d’ailleurs au coeur de Granville »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence « Voyage, voyage, trésors d’ailleurs au coeur de Granville » Granville a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Granville Terre et Mer