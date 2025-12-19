Conférence ‘Voyages en France : le patrimoine industriel’ Ecole des Mines Paris

Florence Hachez-Leroy, professeure à l’université d’Artois, historienne des entreprises, des sciences et des techniques, nous emmène dans un voyage visuel à travers différents sites du patrimoine industriel bâti en France.

Conférence le mardi 17 février à 18h30 à l’École des mines de Paris (Mines-PSL, 60 bd Saint-Michel, Paris 6e) Organisée par notre association, en partenariat avec Mines-PSL, Mines Paris Alumni et Canal-U (la WebTV des universités).

Le mardi 17 février 2026

de 18h30 à 20h15

payant

Payant, de 2 € (étudiant) à 5 €.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-17T19:30:00+01:00

fin : 2026-02-17T21:15:00+01:00

Date(s) : 2026-02-17T18:30:00+02:00_2026-02-17T20:15:00+02:00

Ecole des Mines 60 boulevard Saint-Michel 75006 Paris

https://mines-paris.org/fr/event/voyage-en-france-le-patrimoine-industriel-l-heure-cultureg-a-mines-psl-cycle-2-seance-3/2025/12/19/876



Afficher la carte du lieu Ecole des Mines et trouvez le meilleur itinéraire

